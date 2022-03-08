ПОЛІТИКА НОВИНИКандидатами на посаду глави уряду є міністр закордонних справ Ліз Трасс і екс-глава Мінфіну Ріші СунакПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вибори прем’єра Великої Британії перенесено через хакерську атаку
Голосування за кандидатів на посаду глави уряду Великої Британії перенесли на десять днів через ризик хакерської атаки.
Про це повідомила газета The Telegraph.
За даними видання, бюлетені для голосування поштою, які мали бути надіслані членам Консервативної партії 1 серпня, ще не були отримані. У зв'язку з можливим зломом вони можуть йти до адресатів до 11 серпня включно.
Наголошується, що попередження про хакерську загрозу оприлюднив Центр урядового зв'язку (GCHQ).
На тлі цього консерватори змінили не лише терміни, а й процедуру голосування - тепер члени партії не можуть міняти свій вибір під час процесу, стверджує медіа.
Втім, зазначається, що незважаючи на нововведення, ім'я нового прем'єр-міністра буде озвучено, як і планувалося, 5 вересня.
Як повідомляв iPress.ua, двома фінальними кандидатами на посаду глави уряду стали міністр закордонних справ Ліз Трасс і екс-глава Мінфіну Ріші Сунак.
Останнє опитування YouGov серед 725 членів партії показало, що Сунак програє Трасс у фінальному турі голосування. Опитування показало, що глава МЗС переможе його 54% проти 35%.
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03 08 2022 09:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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