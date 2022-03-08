Вибори прем’єра Великої Британії перенесено через хакерську атаку

Голосування за кандидатів на посаду глави уряду Великої Британії перенесли на десять днів через ризик хакерської атаки.

За даними видання, бюлетені для голосування поштою, які мали бути надіслані членам Консервативної партії 1 серпня, ще не були отримані. У зв'язку з можливим зломом вони можуть йти до адресатів до 11 серпня включно.

Наголошується, що попередження про хакерську загрозу оприлюднив Центр урядового зв'язку (GCHQ).

На тлі цього консерватори змінили не лише терміни, а й процедуру голосування - тепер члени партії не можуть міняти свій вибір під час процесу, стверджує медіа.

Втім, зазначається, що незважаючи на нововведення, ім'я нового прем'єр-міністра буде озвучено, як і планувалося, 5 вересня.