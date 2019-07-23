Вибори: ЦВК розпочала приймати оригінали протоколів окружних комісій Документи від ОВК прийняв член ЦВК Михайло Вербенський, засвідчивши його цілісність

Центральна виборча комісія прийняла на опрацювання перший оригінальний паперовий протокол з "мокрою" печаткою про підсумки голосування на позачергових виборах до Верховної Ради України.

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Першою протоколи з "мокрими" печатками про підсумки голосування у багатомандатному та одномандатному виборчих округах віддала на опрацювання ОВК округу № 45 (смт Очеретине, Донецька область). Документи від ОВК прийняв член ЦВК Михайло Вербенський, засвідчивши його цілісність, повідомляє "Громадське". Додамо, що ЦВК порахувала майже 93% протоколів: "Батьківщина" обійшла "Європейську солідарність".

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