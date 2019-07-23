ПОЛІТИКА НОВИНИЦентральна виборча комісія прийняла на опрацювання перший оригінальний паперовий протокол з "мокрою" печаткою про підсумки голосування на позачергових виборах до Верховної Ради України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вибори: ЦВК розпочала приймати оригінали протоколів окружних комісій
Документи від ОВК прийняв член ЦВК Михайло Вербенський, засвідчивши його цілісність
Фото:Facebook
Першою протоколи з "мокрими" печатками про підсумки голосування у багатомандатному та одномандатному виборчих округах віддала на опрацювання ОВК округу № 45 (смт Очеретине, Донецька область). Документи від ОВК прийняв член ЦВК Михайло Вербенський, засвідчивши його цілісність, повідомляє "Громадське".
Додамо, що ЦВК порахувала майже 93% протоколів: "Батьківщина" обійшла "Європейську солідарність".
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
23 07 2019 12:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн