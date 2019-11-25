Вибори у Гонконзі: демократична опозиція здобула більшість голосів
За останніми даними, опозиція отримала понад 300 з 452 місць у районних радах, таким чином вона контролюватиме щонайменше 17 із 18 рад, повідомляє "Громадське".
Водночас зі 182 представників найбільшої у Гонконгу прокитайської партії 155 кандидатів зазнали поразки.
У голосуванні взяли участь 2,9 мільйона людей, явка склала 71%. У 2015 році явка була значно нижчою - 47%.
Продемократичні протестувальники, які вже шостий місяць влаштовують акції у Гонконгу, хочуть надіслати цим голосуванням сигнал Пекіну зі своїми вимогами демократичних змін, тоді як пропекінські кандидати закликали підтримати їх і продемонструвати "втому" від нескінченних акцій протесту і безладів.
Попри те, що з кінця минулого тижня протистояння між демонстрантами й гонконзькою поліцією загострилося, вибори відбулися у спокійній атмосфері.
На місцевих виборах Гонконг обирає 452 членів районних рад із понад 1000 кандидатів. Вони не мають реальних повноважень, а займаються переважно консультуванням уряду Гонконгу з питань, що впливають на добробут громадян автономії.
Утім ці вибори відрізняються від попередніх, пише ВВС: вони відбуваються на тлі протестів проти згортання автономії Гонконгу з боку материкового Китаю, що тривають вже шостий місяць. Тому голосування сприймають також як і вотум довіри чинному пропекінському уряду на чолі з Кері Лем.
Крім того, згідно з виборчою системою Гонконгу, 117 обраних районних представників будуть засідати в складі комітету з 1200 людей, які обирають главу уряду Гонконгу. Таким чином, перемога більшості представників, що підтримують протести, може вплинути й на виконавчу владу автономного регіону Китаю.
Нагадаємо, що у Румунії проходить другий тур президентських виборів
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