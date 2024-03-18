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ПОЛІТИКА

"Вибори" у росії підсумували похмурий момент у світовій демократії – WP

18 березня 2024, 17:10
з вільних джерел
Згідно з даними Інституту V-Dem, з більш ніж 60 країн, у яких цього року відбудуться вибори, у 31 країні рівень демократії погіршився.

До вечора неділі 17 березня члени виборчої комісії оголосили попередні результати, повідомивши, що рутін набрав понад 87% голосів після підрахунку трьох чвертей бюлетенів. Державні дані свідчать про більшу явку виборців, ніж на попередніх президентських виборах у росії у 2018 році.

 Про це пише The Washington Post.

У новому дослідженні, проведеному Інститутом V-Dem, провідним центром аналізу порівняльної політики при Гетеборзькому університеті, наводяться тривожні макропоказники. Рівень демократії вимірюється за допомогою багатовимірного набору даних, що ґрунтується на низці чинників, включно з цивільними свободами й свободами, що надаються всім громадянам, а також можливістю брати участь у чесних виборах. У доповіді цього року йдеться про те, що в 35 країнах спостерігається зниження рівня свободи й справедливості виборів. У 2019 році таких країн було всього 16.

Вибори в путінській росії — це вирішений результат: режим тільки теоретично діє згідно з демократичними принципами. Але й інші, більш справжні демократії, рухаються в бік путіна. V-Dem виявив, що уряди у 24 країнах дедалі частіше "зазіхають на автономію органів управління виборами", підривають чесність виборів і ставлять під сумнів незалежність комісій, які їх проводять.

"Погіршення якості виборів викликає особливу тривогу, оскільки вони можуть або посилювати, або протидіяти тенденції до автократії. З більш ніж 60 країн, у яких цього року відбудуться національні вибори, у 31 країні рівень демократії погіршився, і тільки в трьох покращився", — йдеться у звіті.

Європейський Союз розкритикував проведення президентських "виборів" у росії, вказавши, що вони  відбулися в умовах жорстких обмежень та ускладнені незаконною агресивною війною росії проти України.

Вибори рфПутіндемократіявійна в Україні

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