Вибори у США можуть поставити на паузу мирний процес між Україною та росією – The Atlantic

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість виходу з переговорів щодо врегулювання конфлікту між Україною і росією.

Напередодні виборчого сезону в США переговори щодо завершення війни між Україною і росією можуть опинитися під загрозою.

Про це повідомляє The Atlantic.

Повідомляється, що можливий вихід Дональда Трампа з дипломатичного процесу підвищує ризики зриву мирного діалогу і створює додатковий тиск на Київ.

Як зазначає видання, рішення може бути ухвалено найближчими тижнями, коли увага Трампа переключиться на передвиборчу кампанію в Конгрес.

Українська сторона вже відчуває скорочення часового вікна для дипломатичних ініціатив. Водночас, за інформацією джерела, Трамп може вважати переговори політично невигідними і перекласти відповідальність за їхній зрив на обидві сторони конфлікту.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Київ демонстрував готовність до компромісу.

"Українці наполегливо намагалися продемонструвати свою готовність до компромісу. Тактика, яку ми обрали, полягає в тому, щоб американці не думали, що ми хочемо продовжувати війну", - заявив він.

Зеленський додав, що Україна підтримує будь-які ініціативи США, які можуть прискорити процес врегулювання, але водночас зберігає контроль над своєю позицією та національними інтересами.

Вихід Трампа з переговорів може суттєво ускладнити міжнародні зусилля щодо закінчення війни та посилити невизначеність на дипломатичній арені.

В умовах наближення виборів США дипломатичний процес ризикує стати інструментом внутрішньої політики, що підвищує ймовірність затримки або зриву угод.