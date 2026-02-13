Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Вибори у США можуть поставити на паузу мирний процес між Україною та росією – The Atlantic

13 лютого 2026, 08:26
Вибори у США можуть поставити на паузу мирний процес між Україною та росією – The Atlantic
Фото з сайту Президента України
Президент США Дональд Трамп розглядає можливість виходу з переговорів щодо врегулювання конфлікту між Україною і росією.

Напередодні виборчого сезону в США переговори щодо завершення війни між Україною і росією можуть опинитися під загрозою.

Про це повідомляє The Atlantic.

Повідомляється, що можливий вихід Дональда Трампа з дипломатичного процесу підвищує ризики зриву мирного діалогу і створює додатковий тиск на Київ.

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість виходу з переговорів щодо врегулювання конфлікту між Україною і росією.

Як зазначає видання, рішення може бути ухвалено найближчими тижнями, коли увага Трампа переключиться на передвиборчу кампанію в Конгрес.

Українська сторона вже відчуває скорочення часового вікна для дипломатичних ініціатив. Водночас, за інформацією джерела, Трамп може вважати переговори політично невигідними і перекласти відповідальність за їхній зрив на обидві сторони конфлікту.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Київ демонстрував готовність до компромісу.

"Українці наполегливо намагалися продемонструвати свою готовність до компромісу. Тактика, яку ми обрали, полягає в тому, щоб американці не думали, що ми хочемо продовжувати війну", - заявив він.

Зеленський додав, що Україна підтримує будь-які ініціативи США, які можуть прискорити процес врегулювання, але водночас зберігає контроль над своєю позицією та національними інтересами.

Вихід Трампа з переговорів може суттєво ускладнити міжнародні зусилля щодо закінчення війни та посилити невизначеність на дипломатичній арені.

В умовах наближення виборів США дипломатичний процес ризикує стати інструментом внутрішньої політики, що підвищує ймовірність затримки або зриву угод.

вибориСШАвійнаДональд Трамппереговори

Останні матеріали

На порозі Мюнхенської безпекової конференції. Персональні дані – нове поле битви за демократію – Френк Х. Маккорт-молодший
Політика
На порозі Мюнхенської безпекової конференції. Персональні дані – нове поле битви за демократію – Френк Х. Маккорт-молодший
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 08:01
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 2 – Марк Леонард
Політика
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 2 – Марк Леонард
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 16:35
ШІ-переполох на ринку акцій. Нова стратегія Волл-стріт – скидати акції, що потрапили під приціл штучного інтелекту – Bloomberg
Бізнес & Фінанси
ШІ-переполох на ринку акцій. Нова стратегія Волл-стріт – скидати акції, що потрапили під приціл штучного інтелекту – Bloomberg
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 12:30
Економічні обіцянки без результату. Американці втрачають довіру до республіканців – Wall Street Journal
Політика
Економічні обіцянки без результату. Американці втрачають довіру до республіканців – Wall Street Journal
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 08:49
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Політика
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 16:46
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Політика
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 11:49
Україна в ЄС у 2027 році. П'ять кроків, які мають бути зроблені вже зараз – Politico
Політика
Україна в ЄС у 2027 році. П'ять кроків, які мають бути зроблені вже зараз – Politico
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 07:37
План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Політика
План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Переклад iPress – 10 лютого 2026, 14:13
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється