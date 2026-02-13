Ураїна швидше продовжить воювати далі, аніж погодиться на погану мирну угоду – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський закликав експрезидента США Дональд Трамп не змарнувати шанс на досягнення миру та використати політичний момент для припинення війни між Україною і росією.
Про це йдеться в матеріалі журналіста Саймон Шустер для The Atlantic.
"Я думаю, що для Трампа немає більшої перемоги, ніж зупинити війну між росією та Україною. Для його спадщини це номер один", — цитує Зеленського автор. За словами президента, успішне завершення війни могло б також посилити позиції республіканців на проміжних виборах у США.
Водночас Зеленський наголосив, що Україна не погодиться на "погану угоду". За його словами, навіть після чотирьох років повномасштабної війни Київ готовий продовжувати боротьбу заради гідного й тривалого миру. "Україна не програє", — підкреслив глава держави, оцінюючи ситуацію на фронті.
Президент заявив, що ключовою умовою будь-якого перемир’я залишаються чіткі гарантії безпеки з боку США та Європи. Зокрема, йдеться про зобов’язання захищати Україну в разі повторної агресії рф. За словами Зеленського, низка принципових положень потенційної угоди зі США досі не зафіксована.
Матеріал також описує внутрішні дискусії в українській владі щодо можливих компромісів, зокрема територіальних. Серед варіантів розглядається проведення референдуму щодо мирної угоди, який можуть поєднати з президентськими виборами. Втім, Зеленський підкреслив, що не виноситиме на голосування домовленості, які вважатиме неприйнятними.
У Києві побоюються, що вікно можливостей для угоди може закритися через наближення виборчої кампанії у США. За словами президента, росія також розуміє політичний календар у Вашингтоні й може спробувати використати його у власних інтересах.
Попри дипломатичні зусилля, переговори залишаються складними: москва не відмовляється від територіальних вимог, а питання довгострокових гарантій безпеки для України досі не має остаточного рішення.