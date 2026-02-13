Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Ураїна швидше продовжить воювати далі, аніж погодиться на погану мирну угоду – Зеленський

13 лютого 2026, 08:03
Ураїна швидше продовжить воювати далі, аніж погодиться на погану мирну угоду – Зеленський
Фото: Telegram/Зеленський
Зеленський наголосив, що Україна не погодиться на "погану угоду".

Президент України Володимир Зеленський закликав експрезидента США Дональд Трамп не змарнувати шанс на досягнення миру та використати політичний момент для припинення війни між Україною і росією.

Про це йдеться в матеріалі журналіста Саймон Шустер для The Atlantic.

"Я думаю, що для Трампа немає більшої перемоги, ніж зупинити війну між росією та Україною. Для його спадщини це номер один", — цитує Зеленського автор. За словами президента, успішне завершення війни могло б також посилити позиції республіканців на проміжних виборах у США.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна не погодиться на "погану угоду". За його словами, навіть після чотирьох років повномасштабної війни Київ готовий продовжувати боротьбу заради гідного й тривалого миру. "Україна не програє", — підкреслив глава держави, оцінюючи ситуацію на фронті.

Президент заявив, що ключовою умовою будь-якого перемир’я залишаються чіткі гарантії безпеки з боку США та Європи. Зокрема, йдеться про зобов’язання захищати Україну в разі повторної агресії рф. За словами Зеленського, низка принципових положень потенційної угоди зі США досі не зафіксована.

Матеріал також описує внутрішні дискусії в українській владі щодо можливих компромісів, зокрема територіальних. Серед варіантів розглядається проведення референдуму щодо мирної угоди, який можуть поєднати з президентськими виборами. Втім, Зеленський підкреслив, що не виноситиме на голосування домовленості, які вважатиме неприйнятними.

У Києві побоюються, що вікно можливостей для угоди може закритися через наближення виборчої кампанії у США. За словами президента, росія також розуміє політичний календар у Вашингтоні й може спробувати використати його у власних інтересах.

Попри дипломатичні зусилля, переговори залишаються складними: москва не відмовляється від територіальних вимог, а питання довгострокових гарантій безпеки для України досі не має остаточного рішення.

СШАвійнаДональд ТрамппереговориВолодимир ЗеленськийМирна угода

Останні матеріали

На порозі Мюнхенської безпекової конференції. Персональні дані – нове поле битви за демократію – Френк Х. Маккорт-молодший
Політика
На порозі Мюнхенської безпекової конференції. Персональні дані – нове поле битви за демократію – Френк Х. Маккорт-молодший
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 08:01
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 2 – Марк Леонард
Політика
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 2 – Марк Леонард
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 16:35
ШІ-переполох на ринку акцій. Нова стратегія Волл-стріт – скидати акції, що потрапили під приціл штучного інтелекту – Bloomberg
Бізнес & Фінанси
ШІ-переполох на ринку акцій. Нова стратегія Волл-стріт – скидати акції, що потрапили під приціл штучного інтелекту – Bloomberg
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 12:30
Економічні обіцянки без результату. Американці втрачають довіру до республіканців – Wall Street Journal
Політика
Економічні обіцянки без результату. Американці втрачають довіру до республіканців – Wall Street Journal
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 08:49
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Політика
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 16:46
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Політика
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 11:49
Україна в ЄС у 2027 році. П'ять кроків, які мають бути зроблені вже зараз – Politico
Політика
Україна в ЄС у 2027 році. П'ять кроків, які мають бути зроблені вже зараз – Politico
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 07:37
План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Політика
План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Переклад iPress – 10 лютого 2026, 14:13
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється