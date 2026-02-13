Ураїна швидше продовжить воювати далі, аніж погодиться на погану мирну угоду – Зеленський

Зеленський наголосив, що Україна не погодиться на "погану угоду".

Президент України Володимир Зеленський закликав експрезидента США Дональд Трамп не змарнувати шанс на досягнення миру та використати політичний момент для припинення війни між Україною і росією.

Про це йдеться в матеріалі журналіста Саймон Шустер для The Atlantic.

"Я думаю, що для Трампа немає більшої перемоги, ніж зупинити війну між росією та Україною. Для його спадщини це номер один", — цитує Зеленського автор. За словами президента, успішне завершення війни могло б також посилити позиції республіканців на проміжних виборах у США.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна не погодиться на "погану угоду". За його словами, навіть після чотирьох років повномасштабної війни Київ готовий продовжувати боротьбу заради гідного й тривалого миру. "Україна не програє", — підкреслив глава держави, оцінюючи ситуацію на фронті.

Президент заявив, що ключовою умовою будь-якого перемир’я залишаються чіткі гарантії безпеки з боку США та Європи. Зокрема, йдеться про зобов’язання захищати Україну в разі повторної агресії рф. За словами Зеленського, низка принципових положень потенційної угоди зі США досі не зафіксована.

Матеріал також описує внутрішні дискусії в українській владі щодо можливих компромісів, зокрема територіальних. Серед варіантів розглядається проведення референдуму щодо мирної угоди, який можуть поєднати з президентськими виборами. Втім, Зеленський підкреслив, що не виноситиме на голосування домовленості, які вважатиме неприйнятними.

У Києві побоюються, що вікно можливостей для угоди може закритися через наближення виборчої кампанії у США. За словами президента, росія також розуміє політичний календар у Вашингтоні й може спробувати використати його у власних інтересах.

Попри дипломатичні зусилля, переговори залишаються складними: москва не відмовляється від територіальних вимог, а питання довгострокових гарантій безпеки для України досі не має остаточного рішення.