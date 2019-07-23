ПОЛІТИКА НОВИНИВ окрузі № 60 (центр у Волновасі) Донецької області на дострокових парламентських виборах перемогу здобув чинний народний депутат, самовисуванець Дмитро Лубинець.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вибори: у Волновасі чинний депутат переміг продюсера телеканалу "112"
Лубинець випередив кандидата від "Опозиційною платформи - За життя" продюсера телеканалу "112 Україна" Артема Марчевського, який отримав 26,74% голосів
Фото: з вільних джерел
Він набрав голосів 35,90%, інформує ЦВК.
Лубинець випередив кандидата від "Опозиційною платформи - За життя" продюсера телеканалу "112 Україна" Артема Марчевського, який отримав 26,74% голосів.
Далі йдуть кандидат від "Слуги народу" Олександр Безуглий (18,47%) і висуванець від "Опозиційного блоку" Андрій Федай (5,56%).
Нагадаємо, що партія "Батьківщина" Юлії Тимошенко обійшла "Європейську Солідарність" Петра Порошенка на виборах у новий парламент 9 скликання.
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