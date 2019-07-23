Вибори: у Волновасі чинний депутат переміг продюсера телеканалу "112" Лубинець випередив кандидата від "Опозиційною платформи - За життя" продюсера телеканалу "112 Україна" Артема Марчевського, який отримав 26,74% голосів

В окрузі № 60 (центр у Волновасі) Донецької області на дострокових парламентських виборах перемогу здобув чинний народний депутат, самовисуванець Дмитро Лубинець.

Фото: з вільних джерел

Він набрав голосів 35,90%, інформує ЦВК. Лубинець випередив кандидата від "Опозиційною платформи - За життя" продюсера телеканалу "112 Україна" Артема Марчевського, який отримав 26,74% голосів. Далі йдуть кандидат від "Слуги народу" Олександр Безуглий (18,47%) і висуванець від "Опозиційного блоку" Андрій Федай (5,56%). Нагадаємо, що партія "Батьківщина" Юлії Тимошенко обійшла "Європейську Солідарність" Петра Порошенка на виборах у новий парламент 9 скликання.

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