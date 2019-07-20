Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Вибори: З мажоритарної гонки "випали" 136 кандидатів - клони і самовисуванці

Найбільше кандидатів скасували свої реєстрації у округах №92 на Київщині – 24% (5 кандидатів), №78 – Запорізька область – 23% (3 кандидати), №36 – Дніпропетровська область (4 кандидати)
З участі у дострокових парламентських виборах на мажоритарних округах вибули 136 кандидатів, 93 самовисуванців та 43 - висуванці від партій, 27 з них були "клонами" на 17 округах.
Вибори: З мажоритарної гонки "випали" 136 кандидатів - клони і самовисуванці Фото: google.com

За даними руху, 129 з кандидатів, які вибули, самостійно написали звернення із заявою про відмову балотуватися, реєстрацію 7 осіб скасували примусово - реєстрацію трьох скасували за зверненням партії, ще троє порушили вимогу ст.9 закону "Про вибори народних депутатів", один кандидат висувався у кількох мажоритарних округах, повідомляє рух "Чесно"

Найбільше кандидатів скасували свої реєстрації у округах №92 на Київщині – 24% (5 кандидатів), №78 – Запорізька область – 23% (3 кандидати), №36 – Дніпропетровська область (4 кандидати).

Найбільше клонів вибуло на Київщині в окрузі № 92 і в Одесі на окрузі з найбільшою кількістю кандидатів -№133. 

Скасування реєстрації відбулося на 86 округах. 

Наразі умажоритарних округах балотується 3 084 кандидатів.

Нагадаємо, що під час виборів будуть задіяні до охорони понад 131 тисяча правоохоронців. Вибори відбудуться 21 липня.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 07 2019 17:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.