Вибори: З мажоритарної гонки "випали" 136 кандидатів - клони і самовисуванці
За даними руху, 129 з кандидатів, які вибули, самостійно написали звернення із заявою про відмову балотуватися, реєстрацію 7 осіб скасували примусово - реєстрацію трьох скасували за зверненням партії, ще троє порушили вимогу ст.9 закону "Про вибори народних депутатів", один кандидат висувався у кількох мажоритарних округах, повідомляє рух "Чесно".
Найбільше кандидатів скасували свої реєстрації у округах №92 на Київщині – 24% (5 кандидатів), №78 – Запорізька область – 23% (3 кандидати), №36 – Дніпропетровська область (4 кандидати).
Найбільше клонів вибуло на Київщині в окрузі № 92 і в Одесі на окрузі з найбільшою кількістю кандидатів -№133.
Скасування реєстрації відбулося на 86 округах.
Наразі умажоритарних округах балотується 3 084 кандидатів.
Нагадаємо, що під час виборів будуть задіяні до охорони понад 131 тисяча правоохоронців. Вибори відбудуться 21 липня.
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