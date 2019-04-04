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Вибух авто – теракт проти спецслужбовця, підривник помер, - ГПУ

Наразі правоохоронці не уточнюють, співробітник якої саме спецслужби був метою можливого теракту
У Києві вчинили замах на терористичний акт відносно співробітника спецслужби шляхом спроби замінувати його автомобіль.
Вибух авто – теракт проти спецслужбовця, підривник помер, - ГПУ Фото:Facebook

Правоохоронці кажуть, що "невстановлена особа" вранці 4 квітня, близько 3 години 17 хвилин, намагалась встановити вибухівку.

"Під час закладення вибухівки, внаслідок спрацювання вибухового пристрою зазначена особа (підривник – УП) отримала численні тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості від яких померла у лікарні не приходячи до тями", – повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури, інформує "Українська правда". 

До реєстру досудових розслідувань внесли відповідні відомості.

Слідство веде Головне управління Національної поліції у Києві, процесуальне керівництво доручене Головній військовій прокуратурі.

Наразі правоохоронці не уточнюють, співробітник якої саме спецслужби був метою можливого теракту.

Нагадаємо, у ніч на 4 квітня в Голосіївському районі Києва, на вулиці Вільямса, вибухнув автомобіль "Chevrolet Evanda", в результаті чого чоловік отримав поранення. "Потерпілий у важкому стані доставлений в лікарню", – інформувала поліція.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розслідуються кримінальні провадження у ч.3 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (замах на вбивство) і ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

 

 

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04 04 2019 16:00
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