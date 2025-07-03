Вибух біля Житомира: кількість постраждалих зросла до 82

Пошкоджено близько 100 осель

Кількість поранених внаслідок вчорашніх вибухів на підприємстві в селі Березин Житомирської області зросла до 82. 38 людей, зокрема четверо дітей, госпіталізовані з легкими травмами і ушкодженнями середньої тяжкості. Двоє людей загинули.

Про це повідомив керівник Житомирської ОВА.

Серед потерпілих – один іноземець, громадянин Японії. Роботи на місці вибуху тривали всю ніч.

“Іде обхід домоволодінь. Маємо близько ста домоволодінь, які постраждали. Четверта частина з них зруйнована вщент”, – сказав глава ОВА.

Він запевнив, що держава і обласна влада повністю компенсують вартість втраченого житла. Комісії встановлюють вартість зруйнованих домоволодінь.

Рух трасою відновили.