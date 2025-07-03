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Вибух біля Житомира: кількість постраждалих зросла до 82

03 липня 2025, 12:51
Вибух біля Житомира: кількість постраждалих зросла до 82
Фото: ДСНС
Пошкоджено близько 100 осель
Кількість поранених внаслідок вчорашніх вибухів на підприємстві в селі Березин Житомирської області зросла до 82. 38 людей, зокрема четверо дітей, госпіталізовані з легкими травмами і ушкодженнями середньої тяжкості. Двоє людей загинули.
 
Про це повідомив керівник Житомирської ОВА.
 
Серед потерпілих – один іноземець, громадянин Японії. Роботи на місці вибуху тривали всю ніч.
 
Іде обхід домоволодінь. Маємо близько ста домоволодінь, які постраждали. Четверта частина з них зруйнована вщент”, – сказав глава ОВА.
 
Він запевнив, що держава і обласна влада повністю компенсують вартість втраченого житла. Комісії встановлюють вартість зруйнованих домоволодінь. 
 
Рух трасою відновили.
 
Нагадаємо, що 2 липня на околицях Житомира сталися два вибухи. Місцева влада повідомила, що вони пролунали на складі підприємства. У зв'язку з масштабною пожежею рух трасою перекривали в обидва боки. 
війна в Україніросія окупантиЖитомир

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