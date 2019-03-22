Вибух на хімзаводі Китаю: кількість загиблих зросла до 47, постраждалих - 640
Постраждалих, які вижили внаслідок вибуху, госпіталізували до 16-х лікарень. 23 людей з 640 отримали "критичні" травми, повідомляє Reuters.
Пожежа, що спалахнула на заводі компанії Tianjiayi Chemical Company, швидко поширилася на сусідні фабрики.
Постраждали навіть діти у найближчому садочку.
Президент Китаю Сі Цзіньпін, який нині перебуває з візитом в Італії, розпорядився докласти всіх зусиль для турботи за пораненими та "підтримки стабільності".
Влада має активізуватися, аби попередити схожі інциденти та якомога скоріше з'ясувати причину вибуху, додав він.
"Останнім часом сталася низка великих аварії, і всі департаменти мають винести для себе з них уроки", - сказав Сі Цзіньпін.
Нагадаємо, 21 березня на заводі з виробництва пестицидів в китайському місті Яньчен стався вибух. Спершу було відомо про 6 загиблих.
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