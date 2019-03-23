Вибух на стадіоні в Афганістані: четверо загиблих, десятки поранених
"У суботу на стадіоні в афганському місті Лашкар Га сталися два вибухи, в результаті яких загинуло чотири людини і 31 людина була поранена", - повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Reuters.
Вибухи сталися під час святкування Дня фермерів, у заході брали участь близько 1000 осіб.
Серед поранених - представник губернатора провінції Гільменд Мохаммад Ясин-хан, його травми не загрожують життю.
Імовірною причиною вибуху називають закладку вибухівки недалеко від фермерських наметів для презентації їх продуктів.
Відповідальність за вибухи ніхто поки не взяв.
Слід зазначити, що це не перші вибухи в Афганістані під час масових святкувань цього тижня. У четвер в Кабулі сталася серія вибухів під час святкування Новруза (перського Нового року), в результаті чого загинуло 6 осіб і 23 дістали поранення.
Нагадаємо, що кілька вибухів пролунало у нігерійському місті Майдугурі за кілька годин до початку президентських виборів у країні. Інформації про загиблих чи постраждалих немає.
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