Вибух у київському під'їзді: поліція з'ясувала причину

Після ретельного огляду місця події та збору речових доказів вибухотехніки припустили, що був застосований саморобний вибуховий

За попередньою інформацією вибухотехніків, у під'їзді багатоповерхівки, що розташована в Дніпровському районі столиці, спрацював саморобний вибуховий пристрій.

За її даними, після ретельного огляду місця події та збору речових доказів вибухотехніки припустили, що був застосований саморобний вибуховий пристрій, повідомляє прес-служба управління поліції Києва.

Слідчі Дніпровського управління поліції розслідують за даним фактом кримінальне провадження за статтями "Замах на умисне вбивство" та "Незаконне виготовлення вибухового пристрою".

Поліцейські розшукують підривників, проводять експертизу.