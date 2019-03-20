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Вибух у київському під'їзді: поліція з'ясувала причину

Після ретельного огляду місця події та збору речових доказів вибухотехніки припустили, що був застосований саморобний вибуховий
За попередньою інформацією вибухотехніків, у під'їзді багатоповерхівки, що розташована в Дніпровському районі столиці, спрацював саморобний вибуховий пристрій.
Вибух у київському під Фото: dp.informator.ua

За її даними, після ретельного огляду місця події та збору речових доказів вибухотехніки припустили, що був застосований саморобний вибуховий пристрій, повідомляє прес-служба управління поліції Києва.

Слідчі Дніпровського управління поліції розслідують за даним фактом кримінальне провадження за статтями "Замах на умисне вбивство" та "Незаконне виготовлення вибухового пристрою".

Поліцейські розшукують підривників, проводять експертизу.

Нагадаємо, що у Києві на вул. Сулеймана Стальського у Дніпровському районі стався вибух у під’їзді багатоповерхового будинку. Пошкоджені стіни під’їзду та вікна у квартирах.

 

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20 03 2019 14:43
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