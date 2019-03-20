CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа попередньою інформацією вибухотехніків, у під'їзді багатоповерхівки, що розташована в Дніпровському районі столиці, спрацював саморобний вибуховий пристрій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вибух у київському під'їзді: поліція з'ясувала причину
Після ретельного огляду місця події та збору речових доказів вибухотехніки припустили, що був застосований саморобний вибуховий
Фото: dp.informator.ua
За її даними, після ретельного огляду місця події та збору речових доказів вибухотехніки припустили, що був застосований саморобний вибуховий пристрій, повідомляє прес-служба управління поліції Києва.
Слідчі Дніпровського управління поліції розслідують за даним фактом кримінальне провадження за статтями "Замах на умисне вбивство" та "Незаконне виготовлення вибухового пристрою".
Поліцейські розшукують підривників, проводять експертизу.
Нагадаємо, що у Києві на вул. Сулеймана Стальського у Дніпровському районі стався вибух у під’їзді багатоповерхового будинку. Пошкоджені стіни під’їзду та вікна у квартирах.
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