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Вибух у центрі Каїра: 20 загиблих, майже півсотні поранених

"Кількість загиблих унаслідок вибуху після зіткнення кількох автомобілів у центрі Каїра зросла до двадцяти. 47 людей отримали поранення"
Унаслідок зіткнення кількох автомобілів у центрі столиці Єгипту 20 осіб загинули, 47 дістали поранення.
Вибух у центрі Каїра: 20 загиблих, майже півсотні поранених Фото: MEE/Jonathan Rashad

"Кількість загиблих унаслідок вибуху після зіткнення кількох автомобілів у центрі Каїра зросла до двадцяти. 47 людей отримали поранення", - повідомляє Радіо Свобода з посиланням на міністерство внутрішніх справ Єгипту.

Як зазначається, неподалік Національного інституту раку автомобіль вискочив на зустрічну смугу, де зіткнувся з трьома іншими автівками.

У міністерстві уточнили, що одне авто перевозило вибухівку. Як стверджують правоохоронці, його замінувало екстремістське угруповання "Хазм" (Hasm), котре раніше неодноразово заявляло про напади на поліцейських та чиновників. 

Нагадаємо, що 27 лютого унаслідок потужної пожежі, яка сталася через аварію на головному залізничному вокзалі Каїра в середу, загинули щонайменше 25 осіб, ще 50 зазнали поранень

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