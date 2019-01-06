Вибухи на заводі в Росії: за медичною допомогою звернулися 79 осіб

"За оновленим даними, в зв'язку з вибухом на заводі "Кристал" всього за медичною допомогою звернулося 79 осіб, 38 працівників заводу і 41 житель міста"

В результаті вибухів на заводі "Кристал" м. Дзержинська Нижегородської області РФ за медичною допомогою звернулося 38 працівників заводу і 41 житель міста.

"За оновленим даними, в зв'язку з вибухом на заводі "Кристал" всього за медичною допомогою звернулося 79 осіб, 38 працівників заводу і 41 житель міста. Дітей серед них немає" - повідомляє Міністерство охорони здоров'я РФ.

Зазначається, що за станом на 18 годину на стаціонарному лікуванні перебуває 15 осіб, 1 пацієнтка в тяжкому стані, близькому до середнього, 14 - середнього ступеня тяжкості.

За даними ЗМІ , пошкодження зафіксовані в 180 житлових будинках, а також в будівлях соціальних об'єктів в результаті вибухів на ДержНДІ "Кристал" в Дзержинську.

Нагадаємо, що у суботу два вибухи сталися в західній частині Дзержинська Нижньогородської області РФ на ДержНДІ "Кристал". Зазначається, що вибухи на заводі "Кристал" сталися в цеху з виробництва тротилу.