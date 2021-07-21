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Виданий у період карантину дозвіл на імміграцію діятиме протягом двох років - уряд

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу
Кабмін встановив, що рішення про надання дозволу на імміграцію, ухвалене протягом одного року до встановлення або в період встановлення на всій території України карантину, діятиме протягом двох років із дня його ухвалення.
Виданий у період карантину дозвіл на імміграцію діятиме протягом двох років - уряд Фото: З вільних джерел

Кабінет Міністрів встановив, що дозвіл на імміграцію, виданий у період карантину діятиме протягом двох років, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

Кабмін встановив, що рішення про надання дозволу на імміграцію, ухвалене протягом одного року до встановлення або в період встановлення на всій території України карантину, діятиме протягом двох років із дня його ухвалення.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України встановив квоту імміграції на 2021 рік у 9 818 осіб.

 
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21 07 2021 14:22
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