Кабмін встановив квоту імміграції на 2021 рік

Кабінет Міністрів України встановив квоту імміграції на 2021 рік у 9 818 осіб.

Квота для родичів громадян України (повнорідні брати і сестри, діди і баби, онуки і внучки) - 890 осіб; для осіб, які раніше перебували в громадянстві країни, - 396 осіб; для батьків, подружжя і неповнолітніх дітей іммігрантів - 2,14 тис. осіб; діячів науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам України, - 580 осіб, повідмляє "Інтерфакс-Україна".

Для осіб, що здійснили іноземну інвестиційну діяльність в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше ніж $100 тис., імміграція встановлена без обмежень.

Окрім цього, поточного року за квотою можуть іммігрувати в Україну 5 706 висококваліфікованих спеціалістів або працівників, гостра потреба в яких є відчутною для економіки країни.

Серед іншого, встановлено квоту в 106 осіб для людей, що прослужили у Збройних силах України три і більше років.

Для осіб, які безперервно прожили на території держави три роки з дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, квоту не встановлено.

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