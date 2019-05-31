Видобуток газу не зростає: Зеленський закликав почати підготовку до опалювального сезону

Президент України Володимир Зеленський закликав розпочати підготовку до опалювального сезону та заявив, що видобуток газу в Україні, попри заяви, не зростає.

"Попри райдужні заяви, видобуток газу не зростає. Завтра - літо, але зима близько. І вже слід готуватися до опалювального сезону", - повідомив Зеленський, інформує "Громадське".

Він також заявив, що протягом 2014-2018 років в Україні суттєво скоротилися обсяги видобутку вугілля - на 47%, а українська економіка стала критично залежною від імпорту енергоносіїв. При цьому, для диверсифікації постачання енергоресурсів зроблено недостатньо, констатував президент.

"Ціна питання дуже велика – безпека й добробут наших людей", - повідомив Зеленський.

Крім цього, президент України висловив занепокоєння з приводу запуску нового ринку електроенергії з 1 липня 2019 року.

"В умовах суцільної монополізації можуть виникнути ризики і для виробників, і для споживачів, і для економіки України у цілому. Про це нас попереджають міжнародні партнери", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що НАК "Нафтогаз України" в червні знизить ціну на газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати, на 7,6% - 7,9%.