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"Нафтогаз" знизить ціну на газ для промспоживачів у червні

Порівняно з цінами на травень, ціни знижені на 7,6-7,9%
НАК "Нафтогаз України" в червні знизить ціну на газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати, на 7,6% - 7,9%.
"Нафтогаз" знизить ціну на газ для промспоживачів у червні Фото: kvedomosti.com

Відзначається, що запропоновані ціни на природний газ з ресурсу компанії диференційовані залежно від обсягів закупівлі та умов оплати, повідомляє LB.ua.

Залежно від цих показників, "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 5 803,00 - 6 423,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

У компанії відзначили, що в порівнянні з цінами на травень, в червні ціни знижені на 7,6-7,9%.

Нагадаємо, що Україна призупинила транзит російської нафти через Білорусь.

2 травня Білорусь почала отримувати незабруднену нафту з Росії трубопроводом "Дружба". У новій партії нафти не виявили домішок хлорорганічних сполук.

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24 05 2019 19:31
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