Видобуток нафти в США побив новий рекорд – Financial Times

В вересні видобуток нафти в США встановив новий світовий рекорд в історії країни, зрісши до 1,7% або на 224 тисяч барелів на добу.

Про це повідомила газета Financial Times, посилаючись на дані Управління енергетичної інформації США.

"Зараз США видобувають більше нафти, ніж будь-яка інша країна в історії, оскільки країни ОПЕК+ обмежують видобуток, намагаючись зберегти високі ціни на нафту", - гнаписало видання.

Зростання видобутку нафти в США відбувається, незважаючи на більш обережний підхід до буріння та побоювання щодо вичерпання запасів найбільших родовищ.

За даними Управління енергетичної інформації США, в Техасі виробництво нафти в вересні скоротилося вперше за 5 місяців – на 0,1%, до мінімальних з липня 5,57 млн б/с. В Нью-Мексико воно виросло на 1,1% і склало 1,82 млн б/с, в Північній Дакоті – підскочило на 6,5%, до максимальних за 3,5 року 1,3 млн б/с.

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