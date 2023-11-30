Допомога Україні в галузі безпеки зміцнює національну оборонно-промислову базу США – Пентагон

Надання допомоги Києву мобілізувало оборонно-промислову базу Штатів до рівня, якого не бачили десятиліттями.

Міноборони США навело аргументи на користь допомоги Україні для скептично налаштованих республіканців.

Пентагон заявив, що підтримка України у сфері безпеки зміцнює оборонно-промислову базу США.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну США залишаються відданими наданню українським збройним силам обладнання та допомоги у сфері безпеки, необхідних для боротьби з російськими загарбниками та забезпечення суверенітету країни.

У Пентагоні наголосили, що підтримка України мобілізувала оборонно-промислову базу США до рівня, якого не бачили десятиліттями.

Після російського вторгнення 24 лютого 2022 року США виділили близько 44 мільярдів доларів на допомогу Україні у сфері безпеки, яка надається або через президентське розпорядження про скорочення озброєнь (коли обладнання вилучається з армійських запасів) або через Ініціативу сприяння безпеці України (коли уряд укладає прямі контракти з промисловими підприємствами на поставку нового обладнання в Україну, коли воно буде готове).

Коли обладнання вилучається з наявного арсеналу США, його необхідно замінити, щоб американські військові могли підтримувати власну боєготовність. Насьогодні Міноборони США виділило майже 17 мільярдів доларів на заміну обладнання, яке було відправлено в Україну з американських запасів.

Оборонні підрядники зайняті виробництвом нового обладнання для заміни відправленого за кордон, а також створенням нових можливостей для виконання замовлень в межах ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки. Міністерство оборони США зобов'язалося виділити понад 10 мільярдів доларів на цю ініціативу.

Зобов'язання Міністерства оборони США на суму понад 27 мільярдів доларів на поповнення власних запасів і замовлення в межах Ініціативи допомоги Україні безпосередньо впливають на критично важливих постачальників у 37 штатах.

"Загалом, реакція нашої американської промислової бази на задоволення оборонних потреб України була справді історичною. Це були загальнонаціональні зусилля, які охоплюють весь спектр наших ланцюгів постачання майже в кожній сфері. Без сумніву, попереду нас чекає значна робота з повної перебудови сучасної оборонно-промислової екосистеми, але ми не повинні випускати з поля зору те, чого нам вдалося досягти разом з нашими партнерами в промисловості за останній 21 місяць", - сказав заступник міністра оборони США з питань закупівель Вільям Лаплант.

Міноборони США виділило близько 3,3 мільярда доларів у 18 штатах, щоб допомогти оборонним підрядникам розширити і модернізувати наявні виробничі лінії, а також створити нові. Підрядники виробляють, серед іншого, артилерійські снаряди 155 мм калібру, керовані реактивні системи залпового вогню, а також ракети Stinger і Javelin.

Нагадаємо, США завдяки військовій допомозі Україні фінансують американське виробництво озброєння. Так, лише Пенсільванія отримала 2,4 млрд доларів – більше ніж будь-який інший штат – у вигляді замовлень на виробництво зброї та боєприпасів.