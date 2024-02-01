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ПОЛІТИКА

Вигода для України та стратегічний розвиток: Rheinmetall розширить свою присутність у Румунії

01 лютого 2024, 21:33
Вигода для України та стратегічний розвиток: Rheinmetall розширить свою присутність у Румунії
Це зокрема буде корисно і для України.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall купує контрольний пакет акцій румунського виробника автомобілів Automecanica Mediaş. Це зокрема буде корисно і для України.

Про це повідомляє Rheinmetall.

Кількість замовлень зросте

Через Rheinmetall Landsysteme GmbH Група володітиме 72,5% акцій компанії, яка працюватиме в Румунії під назвою Rheinmetall Automecanica SRL. Решта акцій компанії залишаться в приватних руках. Контрактна угода, як і раніше, потребує схвалення відповідних державних органів, перш ніж вона набуде чинності.

У середньостроковій перспективі Rheinmetall оцінює річний потенціал продажів новопридбаної компанії приблизно в 300 мільйонів євро та очікує, що обсяг замовлень, які надходитимуть у поточному фінансовому році, вимірюватиметься тризначним числом мільйонів євро.

На думку генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера, приєднання Automecanica Mediaş до сім'ї Rheinmetall знаменує собою ще одну важливу віху в стратегії з посилення присутності групи в Центральній Європі, що, своєю чергою, сприяє зміцненню оборонних можливостей ЄС і НАТО на сході Європи. 

"Ми розраховуємо на підтримку Румунії в майбутніх проектах у сфері транспортних засобів, а також в інших технологіях Rheinmetall. У цьому разі залучення місцевих партнерів і зміцнення румунської економіки є для нас головними питаннями. Ми хочемо якнайкраще виправдати очікування румунських політиків і військових", - сказав він.

Завод у Медіаші покликаний зіграти ключову роль у підтримці оперативної готовності бойових машин західного виробництва в Україні, а також у забезпеченні логістичної підтримки. 

Присутність Rheinmetall у Румунії означає, що сили, розгорнуті на східному фланзі НАТО, зможуть розраховувати на коротший час реагування і більш надійні ланцюжки поставок.

Раніше повідомлялось, що концерн Rheinmetall збудує в Німеччині новий завод для виробництва боєприпасів. Снаряди постачатимуть у тому числі й Україні.

УкраїнаRheinmetall

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