CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Україні з 14 вересня чоловікам, які вступили в іноземні виші обмежили виїзд за кордон. Причиною цьому стало численне підроблення документів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Виїзд за кордон обмежили українським студентам іноземних вишів
Це питання може бути вирішене, якщо внесуть зміни в постанову уряду №57
Фото: Getty Images
Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає LIGA.Life.
Раніше, за рішенням вищого військового керівництва, студентам, які навчались за кордоном до 24 лютого, дозволяли виїжджати за межі України для продовження навчання. Проте останнім часом почались масові підробки документів.
За статистикою ДПСУ, лише за липень-серпень на кордоні виявили близько 600 осіб, які використали підробні документи про навчання у закордонних навчальних закладах.
Демченко додає, що за Постановою Уряду від 27 січня 1995 р. № 57, яка регламентує Правила перетину державного кордону громадянами України, чоловіки-студенти іноземних навчальних закладів не входять у перелік винятків, яким дозволений перетин кордону.
"Це питання може бути вирішене, якщо внесуть зміни в постанову уряду №57", – додає речник.
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