Кому можна виїжджати за кордон - всі 10 категорій чоловіків

Низка категорій чоловіків 18-60 років мають право перетинати кордон та виїжджати до іншої країни

За кордон може виїхати вже десять категорій чоловіків.

1. Виїзд чоловіка, якщо він знятий (виключений) з військового обліку.

В цьому разі діє пункт 2 – 6 Правил, де описані певні категорії осіб, яким дозволено виїжджати за межі України під час війни (стаття 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію"). Відтак, виїзд дозволено:

якщо в особи була оформлена інвалідність у встановленому порядку;

якщо особа була знята з військового обліку на підставі рішення ВЛК про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку – виїзд дозволено.

Особа, яка обмежено придатна у військовий час, не має права перетинати кордон.

2. Виїзд чоловіка, який тимчасово непридатний до військової служби.

Якщо у чоловіка є документи, які підтверджують тимчасову непридатність до військової служби, – виїзд дозволено.

В абзаці 3 частини 1 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію" вказано, що такі особи не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язаних:

визнані особами з інвалідність в установленому порядку;

військово-лікарська комісія визнала чоловіка тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров'я (до шести місяців).

3. Виїзд чоловіків за кордон, якщо вони мають трьох або більше дітей (зокрема від різних шлюбів)

В абзаці 4 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію" є визначення такої категорії як чоловіки/жінки, які утримують трьох або більше дітей віком до 18 років. Тобто в цьому разі визначальним фактором є не саме батьківство, а утримання.

Щоб перетнути кордон, чоловік повинен надати документи, які підтверджують, що він утримує трьох або більше дітей віком до 18 років, а саме (надається один документ з переліку):

свідоцтва про народження всіх дітей;

свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір'ю дітей;

свідоцтва народження дітей;

рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком;

рішення суду про розірвання шлюбу та рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання дітей з батьком;

посвідчення батька багатодітної сім’ї.

4. Чоловік, який є батьком трьох і більше дітей, без них.

Виїзд чоловіків за кордон в цьому вразі дозволений, якщо особа надасть документи, які засвідчують народження трьох або більше дітей (можуть бути нотаріально завірені копії).

5. Виїзд чоловіка за кордон, якщо він виховує одну дитину чи більше самостійно.

Згідно з абзацом 5 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію" є категорія – чоловіки/жінки, які самостійно виховують дитину/дітей віком до 18 років.

Тобто всі громадяни України, які самостійно виховують дитину/дітей віком до 18 років мають право перетинати кордон та виїжджати до іншої країни.

Однак потрібно надати один з таких документів:

свідоцтво про народження дитини/дітей;

свідоцтво про смерть матері дитини;

рішення суду про позбавлення матері батьківських прав;

рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав;

рішення суду про визнання матері зниклою безвісти;

рішення суду про оголошення матері померлою.

6. Виїзд за кордон чоловіків, які є особами з інвалідністю I, II, III груп.

Абзацом 3 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію" визначена окрема категорія осіб з інвалідністю. Згідно з ним, особи з інвалідністю будь-якої групи можуть перетинати кордон за наявності одного з таких документів:

довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форма первинної облікової документації № 157-1/о);

посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;

пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги.

Водночас не обмежується кількість перетинань державного кордону на виїзд з України чоловікам з інвалідністю.

7. Виїзд чоловіка, який супроводжує особу з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групи, а також виїзд чоловіків, для догляду за хворими батьками, дружиною, дітьми.

Зверніть увагу! Виїзд чоловіків, для догляду за хворими батьками, дружиною, дітьми неможливий без хворого.

Відповідно до пункту 2 "Правил перетинання державного кордону громадянами України", затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, норма поширюється на військовозобов'язаних, які перетинають державний кордон на виїзд з України лише для супроводу осіб з інвалідністю І чи ІІ групи та осіб, які потребують постійного догляду.

Перетин державного кордону військовозобов’язаними для супроводу осіб з інвалідністю ІІІ групи законодавством України непередбачено.

Також варто знати, супровід інваліда можливий тільки один раз на період дії воєнного або надзвичайного стану.

8. Виїзд чоловіка, який супроводжує дітей, дружину, батьків на лікування.

Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років можуть супроводжувати дружину у випадку, якщо вона має інвалідність І чи ІІ групи, та дітей, які мають інвалідність, а також дітей, тяжкохворих на перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, котра потребує трансплантації органа чи паліативної допомоги. Для цього потрібен підтверджувальний документ, виданий лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, що встановлені МОЗ.

9. Виїзд чоловіків-військовослужбовців, які їдуть на лікування внаслідок поранень на війні.

Виїзд військових, які постраждалих у війні, на лікування за кордон здійснюється за наявності:

паспорта громадянина України для виїзду за кордон або паспорта громадянина України (за їх відсутності – документів, що містять відомості про особу, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить перетин державного кордону);

висновку про необхідність направлення особи на лікування за кордон;

листа МОЗ про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких заклади охорони здоров'я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном.

10. Виїзд чоловіків, які постійно проживають за кордоном.

Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які постійно проживають за кордоном, можуть виїжджати за наявності відповідних відміток в паспортному документі, згідно з статтею 4 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду громадян України".