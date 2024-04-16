Зеленський підписав закон про мобілізацію

У вівторок, 15 квітня, президент України Володимир Зеленський підписав закон №10449 про мобілізацію.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Як видно із сайту Верховної Ради, законопроєкт про внесення змін у мобілізаційний процес 12 квітня був направлений на підпис голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, 15 квітня документ повернули із підписом спікера і направили Володимиру Зеленському.

Законопроєкт, робота на яким тривала понад пів року, ухвалили без прописаних норм щодо демобілізації та ротації, хоча перші версії документу це передбачали. Натомість законтворці хочуть розробити новий законопроєкт щодо цього. Рішення ухвалити законопроєкт без згадки про ротацію і демобілізацію для тих, хто вже роками боронить Україну, спричинило критику в політичних колах та у суспільстві.

З тексту документу правками також прибрали велику кількість санкцій, яких би мали зазнати ухилянти.

У законі ще раз зафіксували скасування строкової служби. Відтепер усі звільнені строковики переходять у мобілізаційний ресурс відповідно до загальних правил. Також ще раз згадують, що призовний вік зменшили з 27 до 25 років.