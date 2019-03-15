Виконавчий директор Facebook покинув компанію

Про відставку заявив і віце-президент WhatsApp Кріс Деніелс

Головний виконавчий директор компанії Facebook Кріс Кокс залишає компанію.

Вперше за кілька років топ-менеджер рівня Кокса залишає Facebook, повідомляє The Washington Post.

Кокс не розповів про причини свого відходу після 13 років роботи в компанії. Водночас засновник Facebook Марк Цукерберг підтвердив відхід Кокса.

Про відставку заявив і віце-президент WhatsApp Кріс Деніелс, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, у серпні Алекс Стамос пішов з посади директора з безпеки компанії Facebook. Він назвав три роки роботи "дуже важким періодом".