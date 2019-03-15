НОВИНИГоловний виконавчий директор компанії Facebook Кріс Кокс залишає компанію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Виконавчий директор Facebook покинув компанію
Про відставку заявив і віце-президент WhatsApp Кріс Деніелс
Фото: Reuters
Вперше за кілька років топ-менеджер рівня Кокса залишає Facebook, повідомляє The Washington Post.
Кокс не розповів про причини свого відходу після 13 років роботи в компанії. Водночас засновник Facebook Марк Цукерберг підтвердив відхід Кокса.
Про відставку заявив і віце-президент WhatsApp Кріс Деніелс, повідомляє Reuters.
Нагадаємо, у серпні Алекс Стамос пішов з посади директора з безпеки компанії Facebook. Він назвав три роки роботи "дуже важким періодом".
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