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Виконавчий директор Facebook покинув компанію

Про відставку заявив і віце-президент WhatsApp Кріс Деніелс
Головний виконавчий директор компанії Facebook Кріс Кокс залишає компанію.
Виконавчий директор Facebook покинув компанію Фото: Reuters

Вперше за кілька років топ-менеджер рівня Кокса залишає Facebook,  повідомляє The Washington Post.

Кокс не розповів про причини свого відходу після 13 років роботи в компанії. Водночас засновник Facebook Марк Цукерберг підтвердив відхід Кокса.

Про відставку заявив і віце-президент WhatsApp Кріс Деніелс, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, у серпні Алекс Стамос пішов з посади директора з безпеки компанії Facebook. Він назвав три роки роботи "дуже важким періодом".

 
 
 

 

 
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15 03 2019 10:38
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