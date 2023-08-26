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Виконавцем убивства Прігожина може бути генерал ГРУ, причетний до отруєння Скрипалів – ЗМІ

26 серпня 2023, 12:55
Виконавцем убивства Прігожина може бути генерал ГРУ, причетний до отруєння Скрипалів – ЗМІ
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Цей ГРУшник причетний до багатьох злочинів, які вчиняли за наказом кремля закордоном.

До збиття літака ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Прігожина може бути причетний генерал-майор ГРУ Генштабу рф Андрій Авер'янов.

Про це пише видання Inews із посиланням на власні джерела.

За словами джерел видання у розвідках Британії та України, Авер'янов очолює підрозділ ГРУ, який проводить операції за кордоном за наказом диктатора путіна. Цей шпигун рф може бути причетний до отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері в 2018 році.

"Авер’янов керував операцією із заміною "вагнерівців" у країнах Африки на 20 тисяч російських військових", – повідомляє джерело видання.

Зазначається, що цей шпигун ма давні неприязні відносини з Прігожиним. Джерело видання в розвідці України розповіло журналістам видання, що українські спецслужби перевіряють версію про причетність Авер’янова до вибуху на літаку Прігожина.

За даними Bellingcat, Андрій Авер'явнов керував групою з шести оперативників, до складу якої входили Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін – агенти, відповідальні за напад у Солсбері.

Слідство стверджувало, що Авер'янов також був причетний до диверсії в 2014 році на чеському складі боєприпасів, внаслідок якої загинули двоє людей.

Підрозділ Авер'янова був пов’язаний із аналогічною спробою вбивства болгарського торговця зброєю в 2015 році та відповідальним за дестабілізаційну кампанію в Молдові.

Нагадаємо, що у Тверській області розбився літак, який належав Прігожину.

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