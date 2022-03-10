Викрадений гендиректор ЗАЕС Мурашов вже знаходиться на волі та в безпеці

Окупанти викинули його на підконтрольну Україні територію ввечері 3 жовтня. Зараз він перебуває в Зовнішньому кризовому центрі ЗАЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріанно Ґроссі повідомив, що отримав підтвердження про звільнення гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова, який, за словами Ґроссі, повернувся до родини.

Про це пише ІнфоАтом

Цю інформацію підтвердили в НАЕК "Енергоатом", повідомивши, що "окупанти викинули його на підконтрольну Україні територію ввечері 3 жовтня. Зараз Ігор Мурашов у безпеці та перебуває в Зовнішньому кризовому центрі ЗАЕС у м. Запоріжжя".

Нагадаємо, у п'ятницю, 30 вересня 2022 року, близько 16:00 генеральний директор Запорізької АЕС Ігор Мурашов був затриманий окупантами дорогою від станції до Енергодару. За інформацією "Енергоатома", автівку зупинили, гендиректора ЗАЕС силоміць затримали та із зав‘язаними очима відвезли в невідомому напрямку.

1 жовтня МАГАТЕ повідомило, що отримало інформацію від "відповідних органів" про те, що викрадений росіянами генеральний директор Запорізької атомної станції Ігор Мурашов "затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання".

Ґроссі також повідомив, що звернувся до росії з приводу негайного звільнення Мурашова.

В Офісі генпрокурора зазначили, що за фактом викрадення гендиректора Запорізької АЕС вже розпочали розслідування. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни.