"ВимкниРосiйське": біля офісу новинної служби "Інтера" провели акцію
Учасники акції під офісом новинної служби "Інтера" залишили телеканалу символічну "чорну мітку", інформує "Українська правда".
"Ми доносимо дуже чіткий меседж до громадськості: телеканал "Інтер" - це агентура. Відвідуючи його ефіри, приходячи в студію телеканалу, українці легітимізують його діяльність. І цього не повинно бути, і ті, хто має проукраїнську позицію і почує це, нарешті повинні відмовитися відвідувати рупори російської пропаганди", - сказав один з координаторів ініціативи Дмитро Жмайло журналістам у четвер в Києві.
Фото:Facebook
Активісти також залишили наклейки "ВимкниРосiйське" на дверях компанії, потім акція завершилася.
Як повідомляється на сторінці акції в Facebook, приводом до її проведення стала програма до Дня перемоги - концерту "Победа. Одна на всех" та фільму "Ни шагу назад!", серед акторів якого - головний герой російської стрічки "Донбасс. Окраїна" – Гела Месхія.
Фото:Facebook
"Фільм профінансований Міністерством культури РФ, підкріплює міф про "братовбивчу війну" на Сході та заборонений до показу в Україні відповідно до статті 15-1 Закону України "Про кінематографію", - йдеться в повідомленні.
Раніше активісти ініціативи "ВимкниРосійське" звернулись до СБУ з офіційним листом, вимагаючи вжити заходів щодо заборони російського медіапродукту на "Інтері".
Нагадаємо, що у Києві розпочалася акція "Ніхто не забутий, ніщо не забуте", яка є частиною мережі акцій "Безсмертного полку".
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