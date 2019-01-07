Винник підтримав партію Поплавського

"Мені хочеться, щоб наша сільська молодь не їхала в Європу, а навпаки, наше село стало європейським"

Український співак Олег Винник висловив підтримку Аграрній партії Михайла Поплавського.

Співак разом із лідером виборчого списку Поплавським відправиться в тур регіонами на підтримку політичної сили, інформує "Українська правда".

"Я підтримую Аграрну партію, тому що мені близька її ідеологія. Я виходець з села. І я пишаюся цим. Якби я не був із села, якби я так тяжко не працював, як працюють люди на селі, я не досягнув би таких висот і не збирав сьогодні стадіони", – сказав Винник.

Він також висловив думку, що сільська молодь має лишатися у селі.

"Мені хочеться, щоб наша сільська молодь не їхала в Європу, а навпаки, наше село стало європейським", - зазначив співак.

Нагадаємо, що ректор Київського національного університету культури і мистецтв, народний депутат із групи "Воля народу", співак Михайло Поплавський очолив виборчий список Аграрної партії України.