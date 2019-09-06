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Поплавський очолив список непрохідної партії

Другим номером стала член політради Аграрної партії Лілія Бортич
Ректор Київського національного університету культури і мистецтв, народний депутат із групи "Воля народу", співак Михайло Поплавський очолив виборчий список Аграрної партії України.
Поплавський очолив список непрохідної партії Михайло Поплавський. Фото: vibori2014.rbc.ua

Зазначається, що список було представлено на з’їзді партії в неділю, повідомляє прес-служба політсили.

Другим номером стала член політради Аграрної партії Лілія Бортич, третім - заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчук.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський представив учасників політсили "Слуга народу", а також 9 червня Петро Порошенко представив першу десятку "Європейської Солідарності".

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09 06 2019 14:55
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