Поплавський очолив список непрохідної партії Другим номером стала член політради Аграрної партії Лілія Бортич

Ректор Київського національного університету культури і мистецтв, народний депутат із групи "Воля народу", співак Михайло Поплавський очолив виборчий список Аграрної партії України.

Михайло Поплавський. Фото: vibori2014.rbc.ua

Зазначається, що список було представлено на з’їзді партії в неділю, повідомляє прес-служба політсили. Другим номером стала член політради Аграрної партії Лілія Бортич, третім - заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчук. Нагадаємо, що Володимир Зеленський представив учасників політсили "Слуга народу", а також 9 червня Петро Порошенко представив першу десятку "Європейської Солідарності".

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію