ПОЛІТИКА НОВИНИРектор Київського національного університету культури і мистецтв, народний депутат із групи "Воля народу", співак Михайло Поплавський очолив виборчий список Аграрної партії України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поплавський очолив список непрохідної партії
Другим номером стала член політради Аграрної партії Лілія Бортич
Михайло Поплавський. Фото: vibori2014.rbc.ua
Зазначається, що список було представлено на з’їзді партії в неділю, повідомляє прес-служба політсили.
Другим номером стала член політради Аграрної партії Лілія Бортич, третім - заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчук.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський представив учасників політсили "Слуга народу", а також 9 червня Петро Порошенко представив першу десятку "Європейської Солідарності".
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