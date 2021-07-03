Трамп заборонив Республіканській партії використовувати своє ім'я для збору грошей

Колишній президент США Дональд Трамп заборонив Республіканській партії використовувати своє ім'я для збору коштів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Politico.

Адвокати Трампа вимагають від Національного республіканського комітету, Національного республіканського комітету Конгресу і Національного республіканського сенатського комітету припинити використання імені 45-го президента США, коли відправляють будь-які електронні листи або продають товари для пожертвувань партії.

Зазначається, що Трамп був розлючений, оскільки його прізвище згадали організації, що підтримують республіканців, які проголосували за імпічмент глави держави.

Представники Республіканської партії зазначили, що неможливо не використовувати ім'я Дональда Трампа, оскільки він занадто популярний.

Сам Трамп використовує Save America SuperPAC і DonaldJTrump.com для збору грошей на власну політичну компанію.

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