Винищувачі Британії перехопили 3 літаки рф біля повітряного простору НАТО

Британські винищувачі Typhoon напередодні ввечері піднялися в небо над Естонією для перехоплення російських Ту-134 і двох Су-27, які летіли біля повітряного простору альянсу.

Про це повідомляє прес-служба Королівських ВПС в Twitter.

"Винищувачі RAF Typhoon в Естонії були підняті по тривозі на перехоплення Ту-134 ВМФ hосії і двох літаків Су-27, які пролетіли близько до повітряного простору НАТО", – йдеться в дописі.

Політ російських військових літаків не відповідав міжнародним нормам, оскільки повітряні судна не зв'язалися з регіональними органами контролю повітряного простору, плвідомили Королівські ВПС.