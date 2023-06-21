Винищувачі Британії перехопили 3 літаки рф біля повітряного простору НАТО
21 червня 2023, 14:37
Фото: mil.ru
Британські винищувачі Typhoon напередодні ввечері піднялися в небо над Естонією для перехоплення російських Ту-134 і двох Су-27, які летіли біля повітряного простору альянсу.
Про це повідомляє прес-служба Королівських ВПС в Twitter.
"Винищувачі RAF Typhoon в Естонії були підняті по тривозі на перехоплення Ту-134 ВМФ hосії і двох літаків Су-27, які пролетіли близько до повітряного простору НАТО", – йдеться в дописі.
Політ російських військових літаків не відповідав міжнародним нормам, оскільки повітряні судна не зв'язалися з регіональними органами контролю повітряного простору, плвідомили Королівські ВПС.
Зранку розвідка Британії заявила, що оборона Криму - пріоритет для росії.