Винищувачі F-16 уже задіювали для відбиття російської масованої атаки – Зеленський

Однак отриманої кількості винищувачів недостатньо.

Україна вже задіювала винищувачі F-16 для відбиття масованої російської атаки.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на форумі "Україна 2024. Незалежність".

Він подякував партнерам за надання цих винищувачів. Однак наголосив, що отриманої кількості не досить.

Президент також подякував за новий пакет американської допомоги.

"Цей пакет ми маємо отримати вже після Байдена", – сказав він.