Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Винищувачі F-16 уже задіювали для відбиття російської масованої атаки – Зеленський

27 серпня 2024, 14:55
Винищувачі F-16 уже задіювали для відбиття російської масованої атаки – Зеленський
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
Однак отриманої кількості винищувачів недостатньо.
Україна вже задіювала винищувачі F-16 для відбиття масованої російської атаки.
 
Про це повідомив президент Володимир Зеленський на форумі "Україна 2024. Незалежність".
 
Він подякував партнерам за надання цих винищувачів. Однак наголосив, що отриманої кількості не досить.
 
Президент також подякував за новий пакет американської допомоги.
 
"Цей пакет ми маємо отримати вже після Байдена", – сказав він. 
 
Володимир Зеленський також сказав, що лідери інших країн намагаються не піднімати з ним питання дозволу бити по російських цілях далекобійним озброєнням.
 
"Олімпіада закінчилася, пінг-понг залишився", – сказав він. 

 

війна в Українівинищувач f-16росія окупанти

Останні матеріали

росія повинна зробити вибір. Інакше курських операцій побільшає – Дональд Гілл
Cуспільство
росія повинна зробити вибір. Інакше курських операцій побільшає – Дональд Гілл
Переклад iPress – 27 серпня 2024, 16:11
Завдати росіянам максимальних втрат. Чому Захід боїться перемоги України – Ендрю Таннер
Політика
Завдати росіянам максимальних втрат. Чому Захід боїться перемоги України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 27 серпня 2024, 10:57
Запитання-відповіді. Особливості роботи ЗРК і системи
Політика
Запитання-відповіді. Особливості роботи ЗРК і системи "свій-чужий" у російських військах – Том Купер
Переклад iPress – 26 серпня 2024, 22:48
Титанічні зусилля та вражаючі результати. Як ЗСУ пробивали
Технології
Титанічні зусилля та вражаючі результати. Як ЗСУ пробивали "коридори" в російській протиповітряній обороні – Том Купер
Переклад iPress – 26 серпня 2024, 14:32
Стратегічний успіх України. Який чомусь ігнорують західні ЗМІ – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічний успіх України. Який чомусь ігнорують західні ЗМІ – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 серпня 2024, 12:39
Наступ ЗСУ в Курській області сягнув кульмінації. Пуддінг збрехав чи збрехали Пуддінгу? – Том Купер
Політика
Наступ ЗСУ в Курській області сягнув кульмінації. Пуддінг збрехав чи збрехали Пуддінгу? – Том Купер
Переклад iPress – 25 серпня 2024, 18:51
Курський напрямок. Для захоплення Глушковського району потрібно знищити російське ППО та системи РЕБ – Том Купер
Cуспільство
Курський напрямок. Для захоплення Глушковського району потрібно знищити російське ППО та системи РЕБ – Том Купер
Переклад iPress – 23 серпня 2024, 16:38
Курська наступальна операція. Знищувати ворога на його території – це круто! – Ендрю Таннер
Політика
Курська наступальна операція. Знищувати ворога на його території – це круто! – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 23 серпня 2024, 12:34
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється