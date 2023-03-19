Винищувачі НАТО вдруге перехопили російські літаки поблизу повітряного простору Естонії — CNN

Літаки Британії та Німеччини здійснюють патрулювання повітряного простору в регіоні.

Британські та німецькі винищувачі в п'ятницю, 17 березня, перехопили російські літаки, що пролітали поблизу повітряного простору Естонії.

Про це йдеться в заяві Королівських військово-повітряних сил (RAF) Великої Британії, повідомляє CNN.

Це було вже друге подібне зіткнення цього тижня, коли літаки НАТО здійснюють патрулювання повітряного простору в регіоні.

Два винищувачі Typhoon перехопили російський військовий пасажирський літак Ту-134, який супроводжували два винищувачі Су-27 і військово-транспортний літак Ан-12.

Перехоплення такого роду не є чимось нетиповим для літаків НАТО, але спільна місія з патрулювання повітряного простору є першою для двох союзників, йдеться в заяві.

Королівські військово-повітряні сили описали операцію як запевнення в тому, що Велика Британія, Німеччина та інші країни НАТО "стоять разом зі своїм союзником Естонією у цей час напруженості".

"Ми швидко ідентифікували російський літак, а потім стежили за ним, коли він пролетів близько до повітряного простору НАТО", - сказав командувач ВПС Британії Річард Ліск.

Місії з патрулювання повітряного простору допомагають НАТО ідентифікувати будь-які літаки, що викликають занепокоєння, «гарантувати, що союзники знають, хто вони», і гарантувати безпеку усіх, хто перебуває в повітряному просторі, додав Ліск.

"Це частина роботи пілота винищувача і це те, що ми і наші німецькі колеги разом тренувались робити", - сказав командувач.

Королівські ВПС Британії розгорнуті в Естонії в рамках операції Azotize, завданням якої є захист від будь-яких літаків, які викликають занепокоєння в повітряному просторі Балтії.

RAF готуються до того, щоб у квітні перебрати від німецьких ВПС провідну роль в давно започаткованій місії НАТО з патрулювання повітряного простору в Балтії. Королівські ВПС Британії очолюватимуть місію протягом чотирьох місяців, а спільні британські і німецькі операції триватимуть до кінця квітня.

Нагадаємо, 14 березня російський винищувач зіткнувся з американським дроном над Чорним морем.