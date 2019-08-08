Винищувачі США перехопили російські бомбардувальники біля берегів Аляски
"Два винищувачі F-22 і два CF-18 і літаки підтримки з NORAD позитивно ідентифікували і перехопили два бомбардувальники Ту-95 Bear, що увійшли в зону ідентифікації ППО Аляски і Канади" - йдеться у повідомленні Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) у Twitter.
Російські літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі і не заходили в повітряний простір США або Канади.
Це вже другий відомий випадок перехоплення російських військових літаків біля північноамериканського узбережжя в серпні. На початку місяця американські винищувачі супроводили два російських протичовнових літака Ту-142.
Нагадаємо, що 1 серпня два російські бомбардувальники виявили поруч з кордоном Латвії.
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