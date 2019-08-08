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Винищувачі США перехопили російські бомбардувальники біля берегів Аляски

"Два винищувачі F-22 і два CF-18 і літаки підтримки з NORAD позитивно ідентифікували і перехопили два бомбардувальники Ту-95 Bear, що увійшли в зону ідентифікації ППО Аляски і Канади"
Американські військові винищувачі перехопили два російських бомбардувальники Ту-95 у міжнародному повітряному просторі біля узбережжя Аляски.
Винищувачі США перехопили російські бомбардувальники біля берегів Аляски Фото: twitter.com/FinnishAirForce

"Два винищувачі F-22 і два CF-18 і літаки підтримки з NORAD позитивно ідентифікували і перехопили два бомбардувальники Ту-95 Bear, що увійшли в зону ідентифікації ППО Аляски і Канади" - йдеться у повідомленні  Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) у Twitter.

Російські літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі і не заходили в повітряний простір США або Канади.

Це вже другий відомий випадок перехоплення російських військових літаків біля північноамериканського узбережжя в серпні. На початку місяця американські винищувачі супроводили два російських протичовнових літака Ту-142.

Нагадаємо, що 1 серпня два російські бомбардувальники виявили поруч з кордоном Латвії.

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