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Два російські бомбардувальники виявили поруч з кордоном Латвії

Винищувачі повітряно-патрульної місії НАТО помітили недалеко від державного кордону Латвії два російські бомбардувальники
У помічених російських літаках ідентифікували бомбардувальники моделі Су-24.
Два російські бомбардувальники виявили поруч з кордоном Латвії Фото: airforce.ru

"1 серпня патрульні літаки ідентифікували над Балтійським морем неподалік від територіальних вод Латвії два російські літаки Су-24", -  інформують в LB з посиланням на Національні збройні сили Латвії в твіттері.

Нагадаємо, Латвія завершила зведення 93-кілометрової ділянки огорожі з колючим дротом на кордоні з Росією. 

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