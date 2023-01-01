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CУСПІЛЬСТВО

Випробування нових ударних дронів провів Іран

01 січня 2023, 14:05
Випробування нових ударних дронів провів Іран
Фото: з вільного доступу
Збройні сили Ірану випробували нові ударні безпілотники в прибережній зоні Оманської затоки в суботу, 31 грудня, у межах своїх поточних щорічних навчань
Про це повідомляє Голос Америки.
 
Як повідомило іранське державне телебачення, ударний дрон "Ababil-5" вперше використовувався під час військових навчань і успішно вразив свою ціль бомбою, пройшовши 400 кілометрів. У навчаннях також брали участь винищувачі, гелікоптери, військово-транспортні літаки та підводні човни.
 
Військові безпілотники були предметом суперечок між Іраном і Сполученими Штатами та їх союзниками, які стверджують, що Тегеран постачає москві безпілотники, які використовувалися для нападів на Україну.
 
Під час військових навчань іранські військові запустили дрон, щоб попередити літак-розвідник, який намагався наблизитися до навчань на узбережжі Перської затоки, повідомило в суботу, 31 грудня, напівофіційне інформаційне агентство Fars. У звіті не уточнюється, якої країни був літак-розвідник, але іранські війська неодноразово мали подібні зіткнення з військами США.
 
Іранвійськові навчаннябезпілотники

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