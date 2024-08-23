Виробництво корейських танків K2 у Польщі може зірватися

Угода між Польщею та Південною Кореєю має бути підписана у перший тиждень вересня.

Через відсутність згоди між потенційними підрядниками та способів фінансування виробництво під питанням.

Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita.

Домовленість між Польщею та Південною Кореєю має бути підписана у перший тиждень вересня на міжнародній виставці зброї в Кельце.

Проте, за даними польського видання, цього не станеться.

Переговори про закупівлю наступної партії наступних 180 танків тривають кілька місяців і голова Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що "усі зусилля й ресурси спрямовані на те, щоб якнайшвидше запустити це виробництво".

Міністр запевнив, що танки з нової партії будуть вироблятися у Польщі.

Але журналісти пишуть, що це нереально, адже лише на постачання виробничої лінії потрібно півтора року.

Крім того, потрібен час на навчання людей, побудову заводу або майданчика.

Польське медіа пише, що переговори про закупівлю нових танків затягуються через відсутність згоди між потенційними підрядниками та фінансування.

Польща останніми місяцями активно закуповує озброєння, щоб зміцнити свою оборону на тлі геополітичної напруженості в регіоні. Серед основних покупок: танки Abrams у США, реактивні системи залпового вогню HIMARS у США, ЗРК Patriot, дрони турецького виробництва, південнокорейські танки K2.