Вирок п'ятьом нападникам на Гандзюк набрав чинності, – Сарган

Вирок п’ятьом особам, засудженим до позбавлення волі за вчинення нападу на херсонську активісту Катерину Гандзюк, "набрав законної сили та звернутий до виконання"

Покровський районний суд Дніпропетровської області 6 червня оголосив вирокобвинуваченим у скоєнні нападу на Катерину Гандзюк. Суд затвердив угоди про визнання винуватості, які підсудні уклали з прокурором, і призначив їм різні терміни ув’язнення.

Сергія Торбіна, який визнаний винним у підбурюванні до нападу на Катерину Гандзюк та пособництві, засудили до 6 років і 6 місяців ув’язнення, повідомила речниця генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган у Twitter, йдеться в "Радіо Свобода".

Обтяжуючою обставиною було те, що злочин скоєний за змовою групою осіб, пом’якшувальною – визнання ним провини й співпраця зі слідством.

Решта обвинувачених отримали менші терміни: Микита Грабчук – 6 років, В’ячеслав Вишневський та Володимир Васянович – по 4 роки, Віктор Горбунов – 3 роки.

Згідно з рішенням суду, Сергій Торбін, схиляючи співучасників до скоєння нападу, свідомо ввів їх в оману, показавши дописи Катерини Гандзюк у соціальних мережах, які стосувались критики добровольців і АТО, приписавши їй проросійські погляди.

До скоєння злочину Сергій Торбін передав чотирьом співучасникам 10 тисяч гривень завдатку, отриманих від замовників, імена яких в суді не називалися. Отриманими рештою 2 тисячами гривень Торбін розпорядився на власний розсуд.

Відповідно до рішення суду, мотиви в обвинувачених були корисливі. Метою нападу на Катерину Гандзюк із використанням сірчаної кислоти було її залякування.

Сума винагороди, яку обвинувачені отримали опісля злочину й розділили між собою, склала 5 тисяч доларів США. З обвинувачених також стягнуть витрати держави, витрачені на здійснення низки судових експертиз. Сума складає понад 200 тисяч гривень.

Нагадаємо, що 31 липня 2018 року в Херсоні було скоєно напад на Катерину Гандзюк - їй вилили сірчану кислоту в обличчя. Жінку з хімічними опіками госпіталізували. 4 листопада вона померла. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк було затримано шістьох осіб.

Читайте також: Генерал-майор Назаров який є фігуранто справи збитого Іл-76 подав рапорт про звільнення зі ЗСУ