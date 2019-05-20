Вища кваліфікаційна комісія суддів заявляє, що її заблокували
Як сказано в заяві, ті люди назвали себе громадськими активістами, але не зазначили, яку громадську організацію представляють. Про це повідомляє "Українська правда".
"Вони заблокували вхід до будівлі ВККСУ частині членів Комісії", – повідомило відомство.
"Таким чином, сьогодні робота ВККСУ в пленарному складі заблокована, проведення кваліфікаційного оцінювання зірвано", – додала комісія.
Про інцидент о 8.40 повідомили Національній поліції.
Фото: УП
"Такі дії підривають діяльність судової влади та фактичну реалізацію змін, яких вдалося останнім часом досягти Україні спільно з міжнародними партнерами", – заявили у ВККС.
Нагадаємо, що Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом про заборону виїзду з України низки чиновників після проведення парламентських і президентських виборів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Інавгурація Зеленського. Як це було, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Кількість постраждалих через зіткнення у Венесуелі зростає, - ФОТО (оновлено)
- ВІДЕО Дебати на Олімпійському: НАЖИВО
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент
- Выборы или не выборы