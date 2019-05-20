Вища кваліфікаційна комісія суддів заявляє, що її заблокували

Вища кваліфікаційної комісії суддів України повідомила, що зранку 20 травня близько 20 осіб "спортивної зовнішності" заблокували вхід до її будівлі.

Як сказано в заяві, ті люди назвали себе громадськими активістами, але не зазначили, яку громадську організацію представляють. Про це повідомляє "Українська правда".

"Вони заблокували вхід до будівлі ВККСУ частині членів Комісії", – повідомило відомство.

"Таким чином, сьогодні робота ВККСУ в пленарному складі заблокована, проведення кваліфікаційного оцінювання зірвано", – додала комісія.

Про інцидент о 8.40 повідомили Національній поліції.



Фото: УП

"Такі дії підривають діяльність судової влади та фактичну реалізацію змін, яких вдалося останнім часом досягти Україні спільно з міжнародними партнерами", – заявили у ВККС.

Нагадаємо, що Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом про заборону виїзду з України низки чиновників після проведення парламентських і президентських виборів.