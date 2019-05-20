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Вища кваліфікаційна комісія суддів заявляє, що її заблокували

"Таким чином, сьогодні робота ВККСУ в пленарному складі заблокована, проведення кваліфікаційного оцінювання зірвано"
Вища кваліфікаційної комісії суддів України повідомила, що зранку 20 травня близько 20 осіб "спортивної зовнішності" заблокували вхід до її будівлі.
Вища кваліфікаційна комісія суддів заявляє, що її заблокували Фото:УП

Як сказано в заяві, ті люди назвали себе громадськими активістами, але не зазначили, яку громадську організацію представляють. Про це повідомляє "Українська правда".

"Вони заблокували вхід до будівлі ВККСУ частині членів Комісії", – повідомило відомство.

"Таким чином, сьогодні робота ВККСУ в пленарному складі заблокована, проведення кваліфікаційного оцінювання зірвано", – додала комісія.

Про інцидент о 8.40 повідомили Національній поліції.


Фото: УП

"Такі дії підривають діяльність судової влади та фактичну реалізацію змін, яких вдалося останнім часом досягти Україні спільно з міжнародними партнерами", – заявили у ВККС.

Нагадаємо, що Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом про заборону виїзду з України низки чиновників після проведення парламентських і президентських виборів.

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20 05 2019 14:56
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