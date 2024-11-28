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Вища рада оборони Румунії визнала факти втручань у президентські вибори

28 листопада 2024, 19:34
Вища рада оборони Румунії визнала факти втручань у президентські вибори
Фото: з відкритих джерел
Йдеться про кібератаки і вплив платформи TikTok, яка віддавала перевагу Келіну Джорджеску.

 28 листопада відбулося засідання Вищої ради оборони Румунії, на якій констатували факт втручань у президентські вибори у країні.

Про це передає Digi24.

Учасники засідання встановили наявність кібератак з метою вплинути на результати виборчого процесу і той факт, що Румунія, разом з іншими державами на східному фланзі НАТО, стала ціллю для ворожих дій, зокрема росії. 
 
З аналізу документів також виявилося, що, порушуючи виборче законодавство, кандидат на президентських виборах Келін Джеорджеску скористався преференціями платформи TikTok, яка не позначила його як політика. Це дозволило кандидатові уникнути маркування своєї агітації, і, відповідно, його матеріали були більше видимі аудиторії, аніж конкурентів.
 
Вища рада оброни Румунії визнала, що соцмережа не дотрималася правових норм, які регулюють проведення виборчої кампанії, і це вплинуло на кінцевий результат.
 
Рада також направила отримані дані профільним структурах, і вони почнуть розслідування.
 
Того ж дня Конституційний суд Румунії ухвалив рішення звернутися до Центральної виборчої комісії, аби вона перерахувала всі дійсні і недійсні бюлетені першого туру президентських виборів,

 

вибориРумуніявійна в Україніросія окупанти

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