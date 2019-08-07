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Вищий антикорупційний суд переїжджає у нове приміщення

Вищий антикорупційний суд і Фонд держмайна восьмого липня підписали договір, на підставі якого суд матиме своє приміщення у Києві на проспекті Перемоги, 41
В суді нагадали, що попередньо було ухвалене рішення про тимчасове розміщення Вищого антикорупційного суду в приміщеннях на Хрещатику і в Хрестовому провулку, але в суді вказали, що цих площ було "вкрай недостатньо для роботи".
Вищий антикорупційний суд переїжджає у нове приміщення Фото:president.gov.ua

"Вищий антикорупційний суд забезпечено новим приміщенням, що дасть можливість розпочати здійснення правосуддя вже 5 вересня 2019 року", – йдеться в повідомленні прес-служби суду, інформують у "Радіо Свобода".

"На сьогодні тривають підготовчі заходи, а саме розробка та затвердження організаційно-розпорядчих документів, конкурсний добір персоналу апарату суду та забезпечення матеріально-технічних умов для роботи", – додали в суді.

Збори суддів Вищого антикорупційного суду України 7 травня ухвалили рішення про початок роботи новоствореного суду 5 вересня 2019 року. Тоді ж із третьої спроби головою суду була обрана Олена Танасевич, її заступником пізніше обрали Євгена Крука.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів доручив Національній гвардії охороняти Вищий антикорупційний суд.

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08 07 2019 12:41
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