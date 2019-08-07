Вищий антикорупційний суд переїжджає у нове приміщення
"Вищий антикорупційний суд забезпечено новим приміщенням, що дасть можливість розпочати здійснення правосуддя вже 5 вересня 2019 року", – йдеться в повідомленні прес-служби суду, інформують у "Радіо Свобода".
"На сьогодні тривають підготовчі заходи, а саме розробка та затвердження організаційно-розпорядчих документів, конкурсний добір персоналу апарату суду та забезпечення матеріально-технічних умов для роботи", – додали в суді.
Збори суддів Вищого антикорупційного суду України 7 травня ухвалили рішення про початок роботи новоствореного суду 5 вересня 2019 року. Тоді ж із третьої спроби головою суду була обрана Олена Танасевич, її заступником пізніше обрали Євгена Крука.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів доручив Національній гвардії охороняти Вищий антикорупційний суд.
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