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CУСПІЛЬСТВО

Високопрохідні вантажівки постачає в Україну німецька Rheinmetall

24 грудня 2022, 19:18
Високопрохідні вантажівки постачає в Україну німецька Rheinmetall
Фото: Укрінформ
За дорученням уряду ФРН компанія Rheinmetall постачає в Україну нові вантажівки HX 8x8.
 
Загалом в Україну буде передано 26 таких високопрохідних автомобілів.
 
Постачання транспортних засобів уже розпочато, уточнює виробник.
 
Вартість замовлення не називається, але зазначається, що вона становить "десятки мільйонів євро".
 
Сімейство автомобілів HX, що виготовляються компанією Rheinmetall MAN Military Vehicles, є одним із найпоширеніших серед військових вантажівок. Зараз у всьому світі експлуатується понад 15 тисяч таких автомобілів. Вони характеризуються максимальною довговічністю, мобільністю, простотою використання та модульністю, що фактично виділяє їх у власний клас.
 
Rheinmetall вже бере участь у кількох програмах допомоги України. Так, у 2023 році за підтримки уряду Німеччини дочірня компанія Rheinmetall - Zeppelin Mobile Systeme GmbH поставить в Україну польовий госпіталь "під ключ".
 
Крім того, Rheinmetall бере участь у кількох операціях "кільцевих обмінів" (Ringtausch), - програми, розробленої урядом Німеччини для підтримки українських військових зусиль у співпраці з сусідніми європейськими країнами та країнами-партнерами НАТО. В рамках цієї програми країни-учасниці передають Україні важку техніку радянських часів, зокрема танки та БМП, отримуючи в обмін системи західного виробництва.
 
Як повідомлялося, зараз Rheinmetall постачає різні бойові машини з резервів компанії, включно з танками Leopard 2 A4 і бойовими машинами піхоти Marder, до Чехії, Словаччини та Греції. Крім того, до Словенії постачаються вантажівки HX 8x8 того ж типу, що зараз отримує Україна.
 
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