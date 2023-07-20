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Витік даних саміту НАТО стався внаслідок кібератаки – Литва

20 липня 2023, 20:31
Витік даних саміту НАТО стався внаслідок кібератаки – Литва
Фото: з вільного доступу
Литовський національний центр управління кризами заявив, що потенційний витік даних саміту НАТО, пов'язаний із зламом урядових систем Литви.

Про це повідомляє національний литовський LRT.

"Поліція продовжує досудове розслідування, тому я не можу його коментувати. Однак глибина проблеми, швидше за все, більша, ніж передбачалося спочатку… Так, кіберінцидент був зафіксований, але масштаби збитків ще визначаються", - заявив голова НЦУК Вілмантас Віткаускас.

Для зламу "були використані певні слабкі місця, вразливість у системах", додав він. 

Глава НЦУК повідомив, що канцлер уряду Литви звернувся до Координаційної комісії із захисту таємниць з проханням оцінити справжність та секретність опублікованих документів. 

"Установам, чиї документи були оприлюднені, було запропоновано оцінити їх: вони розкриті повністю або частково, з вкрапленнями підробок", - сказав Віткаускас.

На саміті НАТО в Литві було оголошено про збільшення кількості кібератак. Під час проведення саміту кіберзлочинці зуміли отримати доступ до деяких секретних даних щодо організації саміту. Це була інформацію про імена людей, які відповідали за охорону, а також маршрути переміщення делегацій.
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