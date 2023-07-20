Витік даних саміту НАТО стався внаслідок кібератаки – Литва

Литовський національний центр управління кризами заявив, що потенційний витік даних саміту НАТО, пов'язаний із зламом урядових систем Литви.

Про це повідомляє національний литовський LRT.

"Поліція продовжує досудове розслідування, тому я не можу його коментувати. Однак глибина проблеми, швидше за все, більша, ніж передбачалося спочатку… Так, кіберінцидент був зафіксований, але масштаби збитків ще визначаються", - заявив голова НЦУК Вілмантас Віткаускас.

Для зламу "були використані певні слабкі місця, вразливість у системах", додав він.

Глава НЦУК повідомив, що канцлер уряду Литви звернувся до Координаційної комісії із захисту таємниць з проханням оцінити справжність та секретність опублікованих документів.

"Установам, чиї документи були оприлюднені, було запропоновано оцінити їх: вони розкриті повністю або частково, з вкрапленнями підробок", - сказав Віткаускас.