Витік газу на "Північному потоці" може призвести до екологічної катастрофи - ЗМІ

Природний газ, який у величезній кількості витікає з пробоїн в обох Північних потоках, матиме безпрецедентно шкідливі наслідки для екології.

Про це у середу, 28 вересня, з посиланням на слова кількох вчених повідомило The Guardian.

"Вчені побоюються, що метан, який витікає з трубопроводів Північних потоків у Балтійське море, може стати найбільшим витоком в історії та викликати значні кліматичні ризики", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що точний обсяг витоків поки невідомий, але за приблизними підрахунками йдеться про 100-350 тисяч тонн метану - газу, який за масштабом негативного впливу на клімат поступається лише вуглекислому газу.

"Якщо говорити про вплив на клімат, то 250 тис. тонн метану еквівалентні викидам 1,3 млн автомобілів протягом року", - зазначає видання.

Якщо ці попередні підрахунки обсягу витоку підтвердяться, вони щонайменше вдвічі перевищать обсяг витоку метану під час найбільшої подібної катастрофи в історії США, що сталася у 2015 році у Каліфорнії.

На відміну від нафти, витік газу матиме набагато менший вплив на морську флору та фауну, але все одно завдасть непоправної шкоди природі, прискоривши зміни клімату.

Раніше повідомлялось, що у Швеції виявили ще один витік газу з "Північних потоків".