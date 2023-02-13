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ПОЛІТИКА

Витрати Європи на енергетичну кризу наближаються до 800 мільярдів євро

13 лютого 2023, 15:50
Витрати Європи на енергетичну кризу наближаються до 800 мільярдів євро
Фото: Ukrelektrik
Країни Європейського Союзу вже виділили 681 мільярд євро на прискорення енергетичної кризи.

Витрати європейських країн на захист домогосподарств та компаній від різкого зростання цін на енергію зросли майже до 800 млрд євро.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з аналізом аналітичного центру Bruegel, країни Європейського Союзу з вересня 2021 року виділили 681 млрд євро на подолання енергетичної кризи, тоді як Великобританія виділила 103 млрд євро, а Норвегія - 8,1 млрд євро.

Загальна сума зросла у 792 млрд євро, оскільки країни продовжують стикатися з наслідками від росії, яка припинила більшу частину своїх постачань газу до Європи у 2022 році після вторгнення в Україну.

Німеччина очолила список, виділивши майже 270 млрд євро. Великобританія, Італія та Франція були наступними і кожна з них витратила менше ніж 150 млрд євро.

Витрати, виділені країнами на боротьбу з енергетичною кризою, можна порівняти з фондом ЄС для відновлення після COVID-19 у розмірі 750 млрд євро. У 2020 році було погоджено, що Брюссель узяв на себе спільний обов'язок і передав його 27 державам-членам блоку, щоб упоратися з пандемією.

Раніше повідомлялось, що росія розширює операції підривного впливу по всій Європі.

Європаенергетична криза

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