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Визначився склад українських тенісистів на гру Кубка Девіса з Норвегією

Матч Норвегія - Україна відбудеться 26-27 листопада в Осло і пройде на хардовому покритті
Став відомий склад чоловічої збірної України з тенісу на матч Кубок Девіса проти команди Норвегії.
Визначився склад українських тенісистів на гру Кубка Девіса з Норвегією Фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation.

Як повідомляє у Facebook пресслужба ФТУ, капітан нашої збірної Андрій Медведєв заявив на цю зустріч п'ятьох гравців, передає Укрінформ. 

Склад збірної України з тенісу: Ілля Марченко, Сергій Стаховський, Денис Молчанов, Віталій Сачко, Олексій Крутих.

Матч Норвегія - Україна відбудеться 26-27 листопада в Осло і пройде на хардовому покритті.

У цьому поєдинку команди посперечаються за можливість зіграти у кваліфікації за вихід до Фіналу Кубка Девіса-2022.

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12 11 2021 16:30
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