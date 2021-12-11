Визначився склад українських тенісистів на гру Кубка Девіса з Норвегією Матч Норвегія - Україна відбудеться 26-27 листопада в Осло і пройде на хардовому покритті

Став відомий склад чоловічої збірної України з тенісу на матч Кубок Девіса проти команди Норвегії.

Фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation.

Як повідомляє у Facebook пресслужба ФТУ, капітан нашої збірної Андрій Медведєв заявив на цю зустріч п'ятьох гравців, передає Укрінформ. Склад збірної України з тенісу: Ілля Марченко, Сергій Стаховський, Денис Молчанов, Віталій Сачко, Олексій Крутих. Матч Норвегія - Україна відбудеться 26-27 листопада в Осло і пройде на хардовому покритті. У цьому поєдинку команди посперечаються за можливість зіграти у кваліфікації за вихід до Фіналу Кубка Девіса-2022. Читайте також: Світоліна посідає 15 місце у рейтингу WTA

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