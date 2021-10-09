Визначився склад збірних України з баскетболу 3х3 на Євро-2021

Як повідомляє пресслужба ФБУ, чоловіча та жіноча національні збірні України стартують на головному форумі Європи завтра, 11 вересня

Сьогодні у Парижі розпочнеться континентальна першість з баскетболу 3х3.

Як повідомляє пресслужба ФБУ, чоловіча та жіноча національні збірні України стартують на головному форумі Європи завтра, 11 вересня, передає Укрінформ.

Наша чоловіча команда, яку тренує Олег Юшкін, на груповому етапі зіграє з Бельгією та Сербією. До 1/4 фіналу вийдуть по дві кращі команди з кожної групи.

Склад чоловічої збірної України - Ігор Чумаков, Євген Балабан, Денис Носков та Микита Руслов.

Жіноча збірна (головний тренер - Володимир Холопов) гратиме з росіянками та британками. До плей-оф вийдуть дві з трьох збірних групи.

Склад жіночої команди України - Ганна Ольховик, Ганна Рульова, Наталя Цюбик і Міріам Уро-Ніле.

Нагадаємо, що Міжнародна федерація баскетбольних асоціацій (ФІБА) оголосила дату жеребкування кваліфікації чоловічого чемпіонату світу, який 2023 року відбудеться в Індонезії, Японії та на Філіпінах.