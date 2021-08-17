Баскетбол: стала відома дата жеребкування відбору на чемпіонат світу

Спостерігати за жеребкуванням у прямому ефірі можна буде на офіційному YouTube-каналі ФІБА

Міжнародна федерація баскетбольних асоціацій (ФІБА) оголосила дату жеребкування кваліфікації чоловічого чемпіонату світу, який 2023 року відбудеться в Індонезії, Японії та на Філіпінах.

Як повідомляє пресслужба ФБУ, процедура пройде 31 серпня нинішнього року, передає Укрінформ.

Спостерігати за жеребкуванням у прямому ефірі можна буде на офіційному YouTube-каналі ФІБА, а також на сайті FBU.ua.

Відбірковий турнір чемпіонату світу 2023 року стартуватиме у листопаді 2021-го.

Як повідомлялося, баскетболісти збірної України в останньому відбірковому циклі подолали кваліфікацію чемпіонату Європи-2022, вийшовши з групи з першого місця.

Нагадаємо, що помер колишній баскетболіст "Лос-Анджелес Лейкерс" Елджін Бейлор. Легенді НБА було 86 років.