СПОРТ НОВИНИМіжнародна федерація баскетбольних асоціацій (ФІБА) оголосила дату жеребкування кваліфікації чоловічого чемпіонату світу, який 2023 року відбудеться в Індонезії, Японії та на Філіпінах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Баскетбол: стала відома дата жеребкування відбору на чемпіонат світу
Спостерігати за жеребкуванням у прямому ефірі можна буде на офіційному YouTube-каналі ФІБА
Фото: з вільних джерел
Як повідомляє пресслужба ФБУ, процедура пройде 31 серпня нинішнього року, передає Укрінформ.
Спостерігати за жеребкуванням у прямому ефірі можна буде на офіційному YouTube-каналі ФІБА, а також на сайті FBU.ua.
Відбірковий турнір чемпіонату світу 2023 року стартуватиме у листопаді 2021-го.
Як повідомлялося, баскетболісти збірної України в останньому відбірковому циклі подолали кваліфікацію чемпіонату Європи-2022, вийшовши з групи з першого місця.
Нагадаємо, що помер колишній баскетболіст "Лос-Анджелес Лейкерс" Елджін Бейлор. Легенді НБА було 86 років.
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